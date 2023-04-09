Doğanşehir'de depremzede esnaf için çarşı kuruldu

Vali Şimşek, Sivas ekibi olarak ilk depremden bu yana ilçede olduklarını ve ikinci depreme de burada yakalandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Depremin ilk anlarına ve üzücü tablosuna şahit olduk. O günden beridir de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Devletimizin gücüyle, milletimizin desteğiyle, yerel yöneticilerimizle ve bakanlarımızla yaraları sarmaya, depremin izlerini kaldırmaya gayret ediyoruz. Milletimiz bu süreçte büyük birlik ve beraberlikle dayanışma örneği sergiledi. Vatandaşlarımız adeta buraya bir seferberlik ruhuyla yardım gönderdi. Bu vesileyle onlara da teşekkür ediyorum."