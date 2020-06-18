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LC Waikiki'nin sahiplerinden, Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 haftadır kalp rahatsızlığı rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da bulunan 78 yaşındaki Küçük, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Elmalı Mahallesi'nde doğan Küçük, çok sayıda öğrenciye burs vererek okumalarına ve eğitimlerine katkıda bulundu, ilçede ve kentte çok sayıda hayır işinde yer aldı. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ve LC Waikiki CEO'su Mustafa Küçük'ün babası olan Vahap Küçük, 2014'den bu yana AK Parti'den Doğanşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. Küçük evli ve 9 çocuk babasıydı.