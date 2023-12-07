Doğanın şifası: Sağlığı destekleyen 10 baharat

KEKİK

Akdeniz mutfağında yaygın olarak kullanılan kekik, ayrıca güçlü antioksidan özelliklere sahip terpen, timol ve karvakrol gibi bileşikler içerir. 2020 yılında Uluslarası Moleküler Bilimler Dergisi’nde yayımlanan makaleye göre, kekiğin tedavi amaçlı kullanımları arasında hazımsızlık, ishal, öksürük ve bronşit yer alır. Ayrıca kaşıntı, baş ağrısı ve depresyona karşı bir çare olarak da kullanılmıştır.

Salata ve makarnalarınızı tatlandırmak için kullanabileceğiniz kekiğin, çayını da tüketmeniz mümkündür.