Doğanın öksüz yavrularını anne şefkatiyle büyütüyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne, yaban hayvanlarına ait çok sayıda yavru getiriliyor.
DHA'nın haberine göre anneleri ölen ya da yuvalarından düşen yavrular, merkezde Veteriner Hekim Meltem Dimişgi tarafından büyütülüp, yeniden yaban hayatına bırakılıyor.
Merkezde yaban hayata ait tüm canlılara hizmet verdiklerini söyleyen Dimişgi, "Doğada herhangi bir sebeple yuvasından düşmüş olan yavrular veya göç sırasında yorgun düşen büyük bireyleri burada misafir ediyoruz, tedavilerini yapıyoruz. Rehabilitasyon sonrası ait oldukları doğaya salım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Şu anda burada, duyarlı vatandaşlarımızın bize ulaştırdığı ağaçtaki yuvasından düşmüş 2 şahin yavrumuz var.
Yine maalesef anneleri bir arabanın çarpması sonucu ölen 5 kirpi yavrumuz var. En küçük baykuş dediğimiz kukumav yavrularımız var. Bir de en büyük baykuş dediğimiz puhumuz var. Bunların bakım ve tedavilerini düzenli olarak yapıyoruz. Bir de yavru kırlangıcımız var. Yavrular çok ufak olduğu için her gün onları biberonla besliyorum. Her ne kadar anne gagası gibi olmasa da doğaya uyumlu olan özel bir tahta çubuk ile onları besliyorum.
Anneleri yerine onlara annelik yapmaya çalışıyorum. Onlara mümkün olduğunca bir sıcaklık sağlamaya çalışıyorum. Yaban hayatına ait içgüdülerini yitirmeden bunu yapmaya çalışıyorum, bu da biraz zor oluyor. Mümkün olduğunca onlarla samimi olmamaya çalışıyorum ama sonuçta duygularımız var. Doğal ortamına bırakma zamanı geldiğinde çok üzülüyorum. Ama onlar içgüdüsel olarak doğaya aitler. Saldığımızda uçtuklarını, doğaya kavuştuklarını görmek çok güzel" dedi.
Bütün yaban hayvanlarının yavrulama dönemi olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu ise şöyle konuştu:
"Bu süreçte elimize çok sayıda yavru kuş ya da memeli hayvan gelmekte. Merkezimizde kurmuş olduğumuz veteriner hizmetleri biriminde gelen hayvanların kontrolleri yapılıyor. Daha sonra klinikte tedavi edilerek yaraları iyileştiriliyor.
Yaban Hayatı Rehabilitasyon Alanımızda ise uçuş ve gezinme antrenmanları yapıldıktan sonra ait oldukları doğaya bırakılıyor. Kurumumuza gelen yavru yaban hayvanlarını anne şefkatiyle büyütmeye çalışıyoruz. Onlara anne sıcaklığını yaşatmaya çalışıyoruz. Büyüyen bu hayvanları genellikle de bize nereden gelmişlerse o bölgede salımlarını gerçekleştirip, onları ait oldukları doğalarına geri döndürüyoruz."
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