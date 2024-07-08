Doğan medyadan tamamen çekiliyor

Doğan Burda'nın DOBUR.IS ana hissedarları Doğan Holding DOHOL.IS ve Burda GmbH, şirketteki paylarının tamamının toplam 10 milyon dolar bedelle satışı için pay devir sözleşmesi imzaladı.

Doğan Burda'da, Doğan Holding 7.47 milyon adet pay karşılığı yüzde 38,22; Burda GmbH ise 7,45 milyon adet pay karşılığı yüzde 38,09 hissedar konumunda bulunuyordu. Şirketin yüzde 23,69 hissesi ise diğer hissedarlara ait.

Doğan Burda'dan KAP'a yapılan açıklamada, Doğan Holding'in yüzde 38.22 ve Burda GmbH'ın yüzde 38,09 oranındaki payları olmak üzere toplam yüzde 76,30 payın Alt Capital Holding A.Ş., Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Re-Pie Yatırım Holding A.Ş. ve Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'ye toplamda 10 milyon dolar bedelle satılmasına taraflar arasında bugün pay devir sözleşmesi akdedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Mezkûr pay devir sözleşmesine istinaden; Doğan Holding'in yüzde 56 ve Burda GmbH'ın yüzde 44 oranında pay sahibi olduğu Dergi Pazarlama Planlama ve Ticaret A.Ş. sermayesini temsil eden tüm payların, değerleme raporunda takdir edilecek değere göre Şirketimize devredilmesi hedeflenmektedir" denildi.

İşlem, Rekabet Kurumu'na yapılacak bildirim ve tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanacak.

Bünyesinde TV kanallarını, gazeteleri ve haber ajansına sahip olan Doğan Medya Grubu, Mart 2018’de Demirören Holding’e satılmıştı. ‘Doğan Burda Dergi Grubu’ bu satışın kapsamı dışında bırakılmıştı.