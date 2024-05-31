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        Haberler Ekonomi Enerji Doğalgazda haziran tarifesinde değişikliğe gidilmedi - Enerji Haberleri

        Doğalgazda haziran tarifesinde değişikliğe gidilmedi

        Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), haziran itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 09:14 Güncelleme: 31.05.2024 - 09:14
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        Doğalgazda haziran tarifesinde değişikliğe gidilmedi
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        BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda haziranda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

        Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine haziranda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

        Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

        Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

        Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

        Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

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