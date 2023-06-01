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Doğalgazda haziran ayı tarifesinde değişiklik yapılmadı

BOTAŞ, haziran ayına ilişkin yayımladığı tarife tablosunda elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi

Giriş: 01.06.2023 - 00:33 | Güncelleme: ABONE OL
Doğalgazda haziran ayı tarifesinde değişiklik yapılmadı
AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), haziran itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde hazirana ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

AA'nın haberine göre, doğalgazda haziranda geçerli olacak mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretime yönelik tarifeler sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine haziranda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.

TARİFELER AYLIK OLARAK HESAPLANIYOR

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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