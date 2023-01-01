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Doğalgazda elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgazda ocak ayına ilişkin tarife tablosunu yayımladı. Mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit bırakılırken, elektrik üretim amaçlı tarifede indirime gidildi

Giriş: 01.01.2023 - 01:00 | Güncelleme: ABONE OL
Doğalgazda elektrik üretim amaçlı tarifede indirim
Doğalgazda elektrik üretim amaçlı tarifede indirim
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AA

Doğalgazda ocakta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kalırken, elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

AA'nın haberine göre; BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira oldu.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı yüzde 12,73 düşüşle 18 bin lira olarak açıklandı.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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