DOĞAL GAZ PATLAMASI NEDEN OLUR?

Gaz Kaçağı

Doğalgaz borularında veya bağlantı noktalarında meydana gelen sızıntılar, gazın kontrolsüz bir şekilde ortama yayılmasına neden olabilir. Bu gaz, belirli bir yoğunluğa ulaştığında ve bir kıvılcım veya ateşle temas ettiğinde patlamaya yol açabilir.

Yanlış Kurulum veya Bakım

Doğalgaz tesisatının yanlış kurulması veya yeterli bakımın yapılmaması, kaçaklara ve dolayısıyla patlamalara yol açabilir. Profesyonel olmayan müdahaleler de risk oluşturabilir.