Doğalgazın ücretsiz olacağı ay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından takip edilmeye başlandı. Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgazın 1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacağını duyurmuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından gözler "Doğalgaz hangi tarihlerde ücretsiz, Mayıs'ta mı? Ödenen faturalar iade edilecek mi?" araştırmalarına çevrildi. Doğalgazın ücretsiz olacağı ay açıklanırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sayaçlarda okuma yapılmayacağının altını çizdi. İşte, Ücretsiz doğalgaz ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...