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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) doğalgaz bağlantı bedellerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dağıtım şirketlerinin 2020'de uygulayacağı abone bağlantı bedeli 656 lira 70 kuruş oldu. 2019'da söz konusu bedel 594 liraydı. Kombi için geçerli güvence bedeli 563 lira 90 kuruş, konutlardaki doğal gaz sobası için geçerli güvence bedeli 503 lira ve ön ödemeli sayaç değişim bedeli de 268 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

Ayrıca, kurul tarafından Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak güvence birim bedellerinin, sanayi ve ticarethane abone grubu için 93 lira 70 kuruş, mesken aboneleri için 33 lira, şehit aileleri ve muharip gaziler için 16 lira 50 kuruş ve tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer aboneler için 44 lira 50 kuruş olmasına karar verildi.

EPDK tarafından 2020'de geçerli olacak elektrik kesme-bağlama bedellerinin ise alçak gerilim için 37 lira 30 kuruş ve orta gerilim için 189 lira 80 kuruş olması kararlaştırıldı.

PROJE ONAYI İÇİN 126 LİRA

Diğer yandan, 2020'de 10 kilovat ve altı çatı ve cephe güneş enerjisi sistemleri kurulumu için elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılacak proje onay bedeli 126 lira 90 kuruş, proje kabul bedeli ise 168 lira 10 kuruş oldu.

Ayrıca, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ),üçüncü tarife uygulama dönemi 2020-2022 olarak belirlendi. Bu kapsamda, BOTAŞ'ın 2020 yılı yatırım tavanının 754 milyon 116 bin 406 lira, 2021 yılı yatırım tavanının 1 milyar 152 milyon 83 bin 349 lira ve 2022 yılı yatırım tavanının da 640 milyon 263 bin lira olması kararlaştırıldı.

EPDK tarafından Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) 2020 yılı sistem kullanım gelir tavanı ise 13 milyar 445 milyon 933 bin 259 lira olarak belirlenirken, TEİAŞ'ın bu dönemdeki sistem işletim gelir tavanı ise 1 milyar 563 milyon 939 bin 153 lira oldu.

Kurul tarafından 2020 için öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyeti de megavatsaat başına 89 lira 50 kuruş olarak tespit edildi.