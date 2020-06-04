Her cilt tipi bakıma ihtiyaç duyar. Ne kadar bakım yapılırsa; cildin doğal güzelliği ve sağlığı yerinde olacaktır. Doğal güzellik maskelerinden faydalanarak; sizlerde cildinizin, sağlıklı olmasına katkı sağlayın. Kendiniz hazırlayacağınız bu maskeler sayesinde içiniz rahat bir şekilde bakım yapma imkanınız da olacaktır.
Doğal Güzellik Maskeleri
Kırışıklık Giderici Maske
1 adet elma ve 3 kaşık kaymağı robottan geçirerek iyice karışmasını sağlayın. Bu karışımla cildinize maskeyi uygulayın. Göz çevresine de sürmelisiniz. Sonrasında üzerine bir bez örtün ve 10 dakika bekletin ve ılık su ile yıkayın. Haftalık 2 kez yapabilirsiniz. Cildinizdeki kırışıklıklar belli süre düzenli uygulamayla azalacaktır.
Yağlı Cilt Maskesi
1 tatlı kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı sütü karıştırın. Yüz ve boyun bölgenize uygulayın. Maskenin kurumasından sonra nemli bezle sildikten sonra yıkayın. 15 günde bir uygulama yapabilirsiniz. Cildinizin yağ dengesini sağlayarak; sivilce oluşumunu önleyecektir.
Siyah Noktalara Maske
1 kase yoğurt ile 1 limonun suyunu karıştırın ve cildinize uygulayın. 15 dakika sonra yıkayın. Haftada bir kere uygulayın. Siyah noktaların kaybolmasını sağlayacaktır.
Sivilceler İçin Maske
8 parça karnabahar ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını bir kaba koyun ve blendır ile iyice ezin. Karışımı yüzünüze uygulayın. 15 dakikadan sonra suyla yıkayın. 4 gün arayla uygulama yapabilirsiniz. Sivilcelerinizin iyileşmesine yardımcı olacaktır.
Nemlendirici Maske
Yumurta sarısı ve 1 tatlı kaşığı sütü iyice çırpın. Maskeyi yüzünüze sürün ve 15 dakika sonra yüzünüzü önce sütle silin; sonra yıkayın. 5 gün arayla uygulayabilirsiniz. Cildinizin nem kazanmasını sağlayacaktır.
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