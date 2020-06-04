Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerNasıl Yapılır

Doğal güzellik için kırışıklık giderici maske tarifleri

Cildinizin bakımlı olması ve doğal ışıltısını yansıtması için bazı ürünlerden ya da doğal maskelerden fayda sağlamanız gereklidir. Önemli olan doğru bir şekilde uygulama yaparak cildinize gereken özeni göstermenizdir. Peki özellikle doğal güzelliği sağlayan kırışıklık giderici maske tarifleri hangileridir?

04.06.2020 - 08:01 | Güncelleme: ABONE OL
maske tarifleri cilt bakım

Her cilt tipi bakıma ihtiyaç duyar. Ne kadar bakım yapılırsa; cildin doğal güzelliği ve sağlığı yerinde olacaktır. Doğal güzellik maskelerinden faydalanarak; sizlerde cildinizin, sağlıklı olmasına katkı sağlayın. Kendiniz hazırlayacağınız bu maskeler sayesinde içiniz rahat bir şekilde bakım yapma imkanınız da olacaktır.

Doğal Güzellik Maskeleri

Kırışıklık Giderici Maske

1 adet elma ve 3 kaşık kaymağı robottan geçirerek iyice karışmasını sağlayın. Bu karışımla cildinize maskeyi uygulayın. Göz çevresine de sürmelisiniz. Sonrasında üzerine bir bez örtün ve 10 dakika bekletin ve ılık su ile yıkayın. Haftalık 2 kez yapabilirsiniz. Cildinizdeki kırışıklıklar belli süre düzenli uygulamayla azalacaktır.

Yağlı Cilt Maskesi

1 tatlı kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı sütü karıştırın. Yüz ve boyun bölgenize uygulayın. Maskenin kurumasından sonra nemli bezle sildikten sonra yıkayın. 15 günde bir uygulama yapabilirsiniz. Cildinizin yağ dengesini sağlayarak; sivilce oluşumunu önleyecektir.

Siyah Noktalara Maske

1 kase yoğurt ile 1 limonun suyunu karıştırın ve cildinize uygulayın. 15 dakika sonra yıkayın. Haftada bir kere uygulayın. Siyah noktaların kaybolmasını sağlayacaktır.

Sivilceler İçin Maske

8 parça karnabahar ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını bir kaba koyun ve blendır ile iyice ezin. Karışımı yüzünüze uygulayın. 15 dakikadan sonra suyla yıkayın. 4 gün arayla uygulama yapabilirsiniz. Sivilcelerinizin iyileşmesine yardımcı olacaktır.

Nemlendirici Maske

Yumurta sarısı ve 1 tatlı kaşığı sütü iyice çırpın. Maskeyi yüzünüze sürün ve 15 dakika sonra yüzünüzü önce sütle silin; sonra yıkayın. 5 gün arayla uygulayabilirsiniz. Cildinizin nem kazanmasını sağlayacaktır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ortalık karışacak! Olay sözler
Ortalık karışacak! Olay sözler
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Yer Elazığ: Hesabına yatan parayı görünce şoke oldu
Yer Elazığ: Hesabına yatan parayı görünce şoke oldu
Önce Trabzon sonra Sinop ve Artvin'de görüldü... Vatandaşlarda büyük korku
Önce Trabzon sonra Sinop ve Artvin'de görüldü... Vatandaşlarda büyük korku
Müzelerde 1 Gün
Müzelerde 1 Gün
Erken seçim niçin tartışılıyor?
Erken seçim niçin tartışılıyor?
EBA hesabına giriş yapın 2020
EBA hesabına giriş yapın 2020
Alman sporcuda ikinci perde
Alman sporcuda ikinci perde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X