GAZBİR’in Başkanı Yaşar Arslan, dar gelirliye doğalgaz desteği konusunda konuştu. Arslan, dar gelirli vatandaşlara yardım konusunda elektrik ve doğal gaz arasında bazı farklar olduğunu belirterek, “doğal gaz kullanımı için binalarda öncelikle tesisat dönüşümünün yapılması gerekiyor. Tesisat dönüşüm maliyetleri kombili sistemlerde yaklaşık olarak 8-10 bin tl civarında” dedi.

Bunun ciddi bir maliyet olduğunu belirten Arslan, “Dar gelirli vatandaşlarımız için doğal gaz sobası en ekonomik çözüm olarak görünüyor. Bu nedenle düşük bir dönüşüm maliyeti ile doğal gaz kullanım imkanı sağlanması bu yöntemle mümkündür” diye konuştu.Dar gelirli vatandaşlara doğal gaz yardımı konusunda bursa, balıkesir ve düzce gibi bazı illerde pilot uygulamalar yapıldığını anımsatan Arslan, “Valilik ve belediyeler kanalıyla dar gelirli ailelerin evlerinde doğal gaz alt yapısının kurulduğunu, bu ailelere belirli miktarda doğal gaz temin edildiğini söyledi.Arslan, gaz şebekesinin olduğu yerlerde dar gelirli ailelere doğal gaz yardımı yapılmasını önemsediklerini ve desteklediklerini vurgulayarak, “Tabii bu yardımların Enerji Bakanlığı ve Aile Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleşmesi gerekiyor” diye konuştu.