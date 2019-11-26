26 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azalarak 3 milyar 39 milyon metreküpe geriledi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, geçen yılın eylül ayında 3 milyar 282 milyon metreküp doğal gaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 7,4 azalışla 3 milyar 39 milyon metreküp oldu.
Bu dönemdeki ithalatın 2 milyar 469 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 570 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.
Eylülde en fazla doğal gaz 1 milyar 2 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 819 milyon metreküple Azerbaycan ve 648 milyon metreküple İran izledi. İthalatın kalan kısmı Cezayir ve Nijerya'dan yapıldı.
TÜKETİMDE YÜZDE 20.4 AZALIŞ
Doğal gaz stok miktarı ise bu dönemde yüzde 1,2 azalarak 3 milyar 236 milyon metreküp oldu. Bu miktar, Eylül 2018'de 3 milyar 275 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı. Doğal gaz tüketimi ise yüzde 20,4 azalışla 2 milyar 629 milyon metreküpe düştü.
En fazla doğal gaz tüketimi, 824 milyon metreküple elektrik santrallerinde gerçekleşti. Bunu, 292 milyon metreküple organize sanayi bölgeleri ve 248 milyon metreküple konutlar izledi. Tüketimin kalan kısmı, petrol rafinerileri ve diğer tüketiciler tarafından gerçekleştirildi.
Konutlarda doğal gaz tüketimi, eylülde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,73 azaldı. Elektrik santrallerinin doğal gaz tüketimi de bu dönemde elektrik ihtiyacının artan hidroelektrik santral üretiminden karşılanmasıyla yüzde 45,3 geriledi.
Söz konusu ayda doğal gaz ihracatı yapılan tek ülke 47,7 milyon metreküple Yunanistan oldu.
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