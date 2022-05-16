AA

Doğal gaz dağıtımına 2022-2026 döneminde 50 milyar lira yatırım yapılması ve 320 yeni ilçeye gaz arzı sağlanması planlanıyor.

AA muhabirinin Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliğinin (GAZBİR) 2021 Yılı Sektör Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, geçen yıl doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 2,7 milyar lira tutarında yatırım yapıldı.

Bu tutar, makroekonomik göstergelerdeki hareketlilik ve genişleme bölgelerindeki yatırımlar nedeniyle 2017-2020 dönemindeki yıllık ortalama yatırım tutarının 900 milyon lira üzerinde gerçekleşti.

Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'deki 922 ilçenin 594'üne doğal gaz arzı sağlandı. Türkiye genelinde doğal gaz ulaştırılan nüfus 68,5 milyona yükselirken, doğal gaz abone sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 18,5 milyona çıktı.

Türkiye, Avrupa'da en fazla doğal gaz abonesi olan üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Türkiye'de en yüksek abone sayısına sahip şehir 5,5 milyonla İstanbul. Bu kenti 1,95 milyon aboneyle Ankara, 1 milyon 17 bin aboneyle Bursa, 825 bin aboneyle İzmir ve 661 bin 500 aboneyle Kocaeli takip ediyor.

GAZ TÜKETİMİNDE ELEKTRİK SEKTÖRÜ LİDER

Türkiye'nin toplam gaz tüketimi ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 23,3 artışla 58,87 milyar metreküpe çıktı.

Doğal gazla elektrik üreten santrallerin tüketiminin 2020'ye göre yaklaşık yüzde 53 artması ve sisteme yaklaşık 1 milyon yeni abonenin dahil olması sonucu konut tüketiminin büyümesi, Türkiye'nin toplam gaz tüketim artışında etkili oldu.

Geçen yıl gaz tüketiminde en fazla paya sahip sektör, yüzde 36 ile elektrik santralleri oldu. Konutlar tüketimin yüzde 28'ini gerçekleştirdi. Toplam doğal gaz tüketimi içinde sanayi sektörünün payı yüzde 26, hizmet sektörünün payı yüzde 7 ve enerji sektörünün payı yüzde 3 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de geçen yılki kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinin üretiminin azalması doğal gaz santrallerinde daha fazla üretim yapılmasına neden oldu. Bu durum elektrik sektöründe kullanılan gaz tüketimine artış olarak yansıdı.

İl bazında İstanbul, 8 milyar metreküple en fazla gaz tüketiminin gerçekleştiği şehir oldu. İstanbul'u 5,3 milyar metreküple İzmir, 4,53 milyar metreküple Kocaeli, 4,51 milyar metreküple Bursa ve 4,49 milyar metreküple Ankara izledi.

İLÇELERİN YÜZDE 94'Ü GAZA ERİŞEBİLECEK

Doğal gaz dağıtımına 2022-2026 dönemini kapsayan 5 yılda 50 milyar liralık yatırım yapılması planlanıyor. Bu yatırımlarla 320 yeni ilçeye doğal gaz götürülmesi ve böylece Türkiye'deki ilçelerin yüzde 94'ünün doğal gaza erişiminin sağlanması hedefleniyor.

Doğal gaz dağıtımındaki genişleme yatırımlarıyla bu yıl Türkiye'deki konut tüketiminin 17,4 milyar metreküp olacağı öngörülüyor. 2022-2026 döneminde yapılacak yatırımlar ve abone sayısının artmasıyla 2026 sonu itibarıyla toplam konut tüketiminin yıllık 20 milyar metreküpü aşacağı hesaplanıyor.