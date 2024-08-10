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        Haberler Gündem Güncel Doğal gaz çalışması sırasında Osmanlı-Rus Savaşı dönemine ait patlamamış top mermisi bulundu | Son dakika haberleri

        Doğal gaz çalışması sırasında Osmanlı-Rus Savaşı dönemine ait patlamamış top mermisi bulundu

        Erzurum'da doğal gaz çalışması sırasında, Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi bulundu. Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen top mermisi, işlemleri tamamlandıktan sonra polislerce imha edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 12:38 Güncelleme: 10.08.2024 - 12:41
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        Doğal gaz çalışması sırasında bulundu: Osmanlı-Rus Savaşı dönemine ait
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        Erzurum'un merkez Aziziye ilçesi Ömertepe Mahallesi'nde doğal gaz çalışması yapan ekipler, yerde bir top mermisi olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine gelen polis ekipleri, patlamamış top mermisini güvenlik tedbiri alarak teslim aldı.

        150 YILLIK

        Kriminal incelemesinde üzerinde harf ve rakam grubuna rastlanmayan top mermisinin Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendiriliyor.

        Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen top mermisi, işlemleri tamamlandıktan sonra polislerce imha edilecek.

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        #Erzurum
        #top mermisi
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