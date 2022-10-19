Doğada bulup sosyal medyada paylaştılar

Ancak doğa, ruhu tedavi edici etkisinden çok daha fazlasını sunar elbette. Ormandan bir avuç dolusu mantarla dönmenin, dalından kırmızı meyve tüketmenin verdiği mutluluk başkadır. Bu mutluluğu yaşayan internet kullanıcıları da ormanda bulduğu ganimetleri sosyal medyada paylaşıyor.