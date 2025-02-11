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        Haberler Yaşam Doğa tutkunları eksi 5 derecede kamp kurup, kar üstünde kano yaptı

        Doğa tutkunları eksi 5 derecede kamp kurup, kar üstünde kano yaptı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde doğa tutkunu grup, eksi 5 derecede kamp yapıp, kar üstünde kano etkinliği gerçekleştirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:09 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:09
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          Alaçam ilçesi Kızlan Mahallesi’nde Mehmet Ali Yılmaz, İsmail Akkuş, Murat Somuncu, Volkan Karaman, Hüseyin Malkoç, Mesut Yayla ve Turgay Baş, dondurucu soğuklara karşı korunmak için kamp alanını önceden hazırladı.

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          Kardan duvar örerek çadırlarını rüzgardan izole eden doğaseverler, gece boyunca yağan karı, ateş başında izleyerek doğayla iç içe bir deneyim yaşadı.

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          Soğuk hava şartlarına rağmen sabahın erken saatlerinde kalkan doğa tutkunları, güzel bir manzaraya uyanarak beyaz örtünün keyfini çıkardı.

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          Ekip, ayrıca karda kano yaptı.

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          Samsun ve çevresinde doğa sporlarına ilginin arttığını belirten doğaseverler, bölgenin doğa turizmi açısından büyük bir potansiyel taşıdığını ifade etti.

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