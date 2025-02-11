Doğa tutkunları eksi 5 derecede kamp kurup, kar üstünde kano yaptı
Samsun'un Alaçam ilçesinde doğa tutkunu grup, eksi 5 derecede kamp yapıp, kar üstünde kano etkinliği gerçekleştirdi
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Alaçam ilçesi Kızlan Mahallesi’nde Mehmet Ali Yılmaz, İsmail Akkuş, Murat Somuncu, Volkan Karaman, Hüseyin Malkoç, Mesut Yayla ve Turgay Baş, dondurucu soğuklara karşı korunmak için kamp alanını önceden hazırladı.
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Kardan duvar örerek çadırlarını rüzgardan izole eden doğaseverler, gece boyunca yağan karı, ateş başında izleyerek doğayla iç içe bir deneyim yaşadı.
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Soğuk hava şartlarına rağmen sabahın erken saatlerinde kalkan doğa tutkunları, güzel bir manzaraya uyanarak beyaz örtünün keyfini çıkardı.
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Ekip, ayrıca karda kano yaptı.
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Samsun ve çevresinde doğa sporlarına ilginin arttığını belirten doğaseverler, bölgenin doğa turizmi açısından büyük bir potansiyel taşıdığını ifade etti.
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