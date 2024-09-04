Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal'dan 10'uncu yıl kutlaması
Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal, 10'uncu evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarında paylaştıkları karelerle kutladı
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SHOW TV'de yayımlanan 'Güldür Güldür Show'ın oyuncularından Doğa Rutkay Kamal, 2014'te hayatını birleştirdiği ve iki çocuğunun babası Kerimcan Kamal ile 10'uncu evlilik yıl dönümlerini kutladı.
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Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında sahil kenarında eşiyle el ele tutuştuğu, çocukları ve arkadaşlarının da yer aldığı kareleri paylaştı.
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Rutkay, yaptığı o paylaşımda; "Enfes günlerin enfes insanları vardır" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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