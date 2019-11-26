26 Kasım 2010 yılında, geçirdiği motosiklet kazası nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Onur Bayraktar, 9. ölüm yıl dönümünde unutulmadı.

Oyuncu Doğa Rutkay, yakın arkadaşı ve meslektaşı olan Onur Bayraktar'ın ölüm yıl dönümüne sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Rutkay, Instagram'da Bayraktar'ın fotoğrafını, "Hayat aktı, zaman aktı, yaş aktı... Sen kalbimizin en derin yerinde bir çivi gibi kaldın kardeşim..." notuyla paylaştı.