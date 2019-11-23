Oyuncu Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenmiş, geçtiğimiz temmuz ayında da ikiz bebekleri Rutkay Kerim ve Piraye’yi dünyaya getirmişti. Çift, mutlu aile pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

"HERKES DEĞİŞİK HİSLER İÇİNDE"

Rutkay, bu kez kızı, oğlu ve köpeği ile bu eğlenceli karesini sosyal medyadan yayınladı. Oyuncu, paylaşımına, "Şu fotoğrafta herkes değişik hisler içinde... Kamal'lar iyi hafta sonları diler" notunu düştü.