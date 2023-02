Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu.

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu. Bu isimlerden biri olan Doğa Rutkay Kamal, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Doğa Rutkay Kamal, "Canım ülkem, canım memleketim, canım vatandaşım… İzi asla silinmeyecek bu yaranın sahibi ülkem... Binlerce, on binlerce, akın akın yardıma koşan gene memleketimizin güzel insanları… Hepimiz göçük altındayız, çıkabilmek ne mümkün… Akın akın akan göz yaşları ve yurdunu yuvasını düşünmeksizin, uykusuz, aç, üşüyerek elini taşın altına koyan on binlerce insan... Kurtarma ekipleri, sağlıkçılar, madenciler, askerimiz, Allah hepinizden razı olsun. Bu felaketin yaraları dilerim sarılsın. Bu felaketin sahipleri dilerim cezasını çeksin. Bu felaketin birleştirici gücü dilerim yaraları sarsın. İçimiz dışımız bir kara delik… Göçükten çıkan her beden sevinç, yaşamaya sebep… Hepimiz göçük altındayız, hepimiz bitik... Saat 4.20 geçiyor, hayat bitiyor" ifadelerini kullandı.