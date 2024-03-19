Doğa Rutkay Kamal'dan Mahir İpek'e "İnsan insan"
Doğa Rutkay Kamal, sosyal medyada yayınladığı bir videoda kulisteki kedileri takipçileriyle paylaştı. Mahir İpek'in kuliste sokak kedilerine mama verip beslediği bir videoda ise, "İnsan insan" yorumunda bulundu
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Doğa Rutkay Kamal, SHOW TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un kulisinde baktıkları kedileri, "Yaşasın iyilik, güzellik. İnadına yaşasın notuyla" sosyal medyada video çeker paylaşımda bulundu.
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"İNSANLIK VE İYİLİK DEVAM EDİYOR"
Doğa Rutkay Kamal, Güldür Güldür Show'un kulisinde Mahir İpek ve Berkay Tulumbacı'yla birlikte çektiği bir videoda, "Bizim Güldür Güldür Show'daki arkadaşlariımızla tanıştınız mı? Besliyoruz onları; kuru mama alıyoruz, masamızda ne varsa bölüşüyoruz. Her tiyatroya geldiğimizde onlar karşılıyor bizi. Olan biten bütün kötülüklere inat insanca yaşamak, insanlık ve iyilik devam ediyor." ifadelerini kullanıp, 'Arkadaşlarımız' diye betimlediği kedileri takipçileriyle tanıştırdı.
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Doğa Rutkay, Daha sonra Carcar'lar diye hitap ettiği kedilerin yaramazlıklarında bahsedeip, "Carcar'lar iyiki var notunu düştü."
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Ayrıca rol arkadaşı Mahir İpek'in kuliste sokak kedilerine mama verip beslediği bir videoda şu sözleri söyledi; Doğa Rutkay Kamal, "Her gün Mahir İpek gider, onların mamalarını alır. İnsan insan" şeklinde ifadeleri kullandı.
Fotoğraflar: Instagram, İHA