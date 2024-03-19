Doğa Rutkay Kamal'dan Mahir İpek'e "İnsan insan"

"İNSANLIK VE İYİLİK DEVAM EDİYOR"

Doğa Rutkay Kamal, Güldür Güldür Show'un kulisinde Mahir İpek ve Berkay Tulumbacı'yla birlikte çektiği bir videoda, "Bizim Güldür Güldür Show'daki arkadaşlariımızla tanıştınız mı? Besliyoruz onları; kuru mama alıyoruz, masamızda ne varsa bölüşüyoruz. Her tiyatroya geldiğimizde onlar karşılıyor bizi. Olan biten bütün kötülüklere inat insanca yaşamak, insanlık ve iyilik devam ediyor." ifadelerini kullanıp, 'Arkadaşlarımız' diye betimlediği kedileri takipçileriyle tanıştırdı.