6 sene evvel nasıl bakıyorsam, hala öyle bakıyorum sana. Bir baksana kaydırıp fotoğraflarımıza...

Her geçen gün bir kere daha 'İyi ki varsın' diyorum ve kalbimi şişirip şişirip, dolu dolu haykırıyorum... İyi ki doğdun, seni seviyorum.