Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        DMM, "Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var" iddiasını yalanladı

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Hatay'da depremzedelerin çadırlarda kaldığı" iddiasını yalanlayarak, tüm çadırkentlerin 20 Eylül 2023'te kaldırıldığını, hak sahiplerinin kalıcı veya tahsis edilen geçici konutlara yerleştirildiğini ve resmi olmayan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 20:23 Güncelleme: 13.10.2025 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Hiçbir vatandaşımız çadırda kalmıyor'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu içeriklerin gerçeği yansıtmayan, kamuoyunda yanlış algı oluşturmayı amaçlayan ve afetzedelerin hassasiyetini istismar eden yanıltıcı paylaşımlar olduğu belirtildi.

        Hatay'da depremin ardından kurulan tüm çadırkentlerin, barınma ihtiyacının karşılanması ve kalıcı konutlara geçiş sürecinin başlamasıyla birlikte, 20 Eylül 2023'ten itibaren tamamen kaldırıldığı, hiçbir vatandaşın çadırkentlerde kalmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hatay ilimizde 84 bin 247 konut ve 2 bin 507 iş yeri olmak üzere toplamda 86 bin 754 bağımsız bölümün kurası çekilmiş, hak sahipleri belirlenmiş, vatandaşlarımızın tamamının kalıcı konutlarına yerleşmeleri için çalışmalar kararlılıkla yürütülmektedir. Bu kapsamda hak sahiplerine kalıcı konutların teslimi peyderpey yapılmakta, teslim süreci devam ederken vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçları tahsis edilen geçici konutlarda veya konteyner kentlerde karşılanmaktadır. Sosyal medyada 'çadırlarda yaşam devam ediyor' iddiası, saha gerçekleriyle bağdaşmayan paylaşımlar olup, resmi kurumların açıklamaları dışındaki asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #depremzede çadır
        #DDM çadırkent
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mısır'da tarihi Gazze zirvesi
        Mısır'da tarihi Gazze zirvesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havada 'Netanyahu' diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havada 'Netanyahu' diplomasisi
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Mısır'da tarihi barış zirvesi
        Mısır'da tarihi barış zirvesi
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Habertürk Anasayfa