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        Haberler Gündem Teyit DMM'den İran saldırısında Kürecik iddiasına açıklama

        DMM'den İran saldırısında Kürecik iddiasına açıklama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e fırlattığı füzelerin, Malatya Kürecik'teki radar üssü sayesinde erken tespit edilerek durdurulduğu iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 11:41 Güncelleme: 21.04.2024 - 11:42
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        İran saldırısında Kürecik iddiasına açıklama
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        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e fırlattığı füzeler, Malatya Kürecik'te bulunan radar üssü sayesinde erken tespit edilerek durduruldu" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşmesinin ardından, Kürecik Radar Üssü ile ilgili iddiaların DMM tarafından daha önce de yalanlandığının anımsatıldığı açıklamada, iddianın asılsız olduğu ve kasıtlı biçimde yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği vurgulandı.

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        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kürecik'teki radar sisteminden elde edilen bilgiler, NATO prosedürleri çerçevesinde sadece müttefiklerle paylaşılmaktadır. Bu veri paylaşımının amacı, NATO müttefiki ülkelerin halklarının, topraklarının ve kuvvetlerinin korunmasıdır. Bilgilerin İsrail gibi NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir. Türkiye, her zaman Filistinli kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmuştur ve her koşulda olmaya devam edecektir.

        Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülmeye çalışılan manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

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        #dezenformasyon
        #iran
        #Kürecik
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