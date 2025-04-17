DMD hastası Muhammed'in tek umudu 3 milyon dolarlık ilaç

Muhammed Azam Yıldız Türkiye'deki DMD hastalarından sadece biri. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşıyor. Genetik ve bir o kadar da ölümcül olan kas hastalığı DMD ile mücade ediyor. Her gün yürüme cihazıyla yatıyor. Yolda yürürken bacaklarına ağrı giriyor. Bütün arkadaşları oyun oynarken o seyretmekle yetiniyor. DMD hastalığının ilerleyişi eğer durdurulamazsa zamanla kasları eritiyor, hareket kabiliyetini sınırlıyor. Sonunda hayati organlara da zarar veriyor. Muhammed'in en büyük umudu, yalnızca yurt dışından temin edilen 3 milyon dolarlık ilaç. Doğubayazıt'ta Muhammed için hem öğretmenleri hem de gönüllüler seferber oldu. Ailesi, Valilik onaylı kampanya başlattı ama yeterli değil. Ailenin ilaç için gerekli miktarın toplanması için daha çok desteğe ihtiyacı var.

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“ASKER OLMAK İSTİYORUM”

Hastalıkla mücadele eden küçük Muhammed tedavisi için çağrı yaptı ve "Sizin desteklerinize ihtiyacım var” dedi. “Arkadaşlarımla okulda koşup oynamak istiyorum” diyen Muhammed'in en büyük isteği de büyüyünce asker olmak.

“MALİYETİ YÜKSEK İLACI BİZ KARŞILAYAMIYORUZ” 3 milyon dolarlık ilacın temini için daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu belirten anne Elif Yıldız da, “Oğlum günden güne gözümün önünde bir mum gibi eriyor. Ben bir anne olarak buna katlanamıyorum, dayanamıyorum. Yurt dışındaki bir ilaç oğlumla uyumlu ama maliyeti çok yüksek olduğu için bunu anne baba olarak biz karşılayamıyoruz. Bunun için sizlerden destek olmanızı bekliyorum” dedi. “LÜTFEN EMPATİ KURUN” “Biz parasızlık yüzünden Muhammed'i kaybetmek istemiyoruz” diyen baba Ahmet Yıldız da destek çağrısı yaptı. “Bütün iş insanlarından, hayırseverlerden, duyarlı anne babalardan empati kurarak kendilerini bizim yerimize koymasını istiyoruz. Muhammed'i yaşatalım" dedi. REKLAM