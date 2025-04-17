Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık DMD hastası Muhammed'in tek umudu 3 milyon dolarlık ilaç - Haberler | Sağlık Haberleri

        DMD hastası Muhammed'in tek umudu 3 milyon dolarlık ilaç

        Ağrı'da yaşayan 9 yaşındaki Muhammed Azam Yıldız ölümcül kas hastalığı DMD ile mücadele ediyor. Küçük Muhammed'in tek umudu, yurt dışından temin edilebilen 3 milyon dolarlık ilaç... Ailesi, gerekli ilaç parasının toplanması için kampanya başlattı. Aile, daha fazla destek bekliyor

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 17.04.2025 - 14:59 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        DMD hastası Muhammed'in tek umudu 3 milyon dolarlık ilaç
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muhammed Azam Yıldız Türkiye'deki DMD hastalarından sadece biri. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşıyor. Genetik ve bir o kadar da ölümcül olan kas hastalığı DMD ile mücade ediyor. Her gün yürüme cihazıyla yatıyor. Yolda yürürken bacaklarına ağrı giriyor. Bütün arkadaşları oyun oynarken o seyretmekle yetiniyor. DMD hastalığının ilerleyişi eğer durdurulamazsa zamanla kasları eritiyor, hareket kabiliyetini sınırlıyor. Sonunda hayati organlara da zarar veriyor. Muhammed'in en büyük umudu, yalnızca yurt dışından temin edilen 3 milyon dolarlık ilaç. Doğubayazıt'ta Muhammed için hem öğretmenleri hem de gönüllüler seferber oldu. Ailesi, Valilik onaylı kampanya başlattı ama yeterli değil. Ailenin ilaç için gerekli miktarın toplanması için daha çok desteğe ihtiyacı var.

        “ASKER OLMAK İSTİYORUM”

        Hastalıkla mücadele eden küçük Muhammed tedavisi için çağrı yaptı ve "Sizin desteklerinize ihtiyacım var” dedi. “Arkadaşlarımla okulda koşup oynamak istiyorum” diyen Muhammed'in en büyük isteği de büyüyünce asker olmak.

        “MALİYETİ YÜKSEK İLACI BİZ KARŞILAYAMIYORUZ”

        3 milyon dolarlık ilacın temini için daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu belirten anne Elif Yıldız da, “Oğlum günden güne gözümün önünde bir mum gibi eriyor. Ben bir anne olarak buna katlanamıyorum, dayanamıyorum. Yurt dışındaki bir ilaç oğlumla uyumlu ama maliyeti çok yüksek olduğu için bunu anne baba olarak biz karşılayamıyoruz. Bunun için sizlerden destek olmanızı bekliyorum” dedi.

        “LÜTFEN EMPATİ KURUN”

        “Biz parasızlık yüzünden Muhammed'i kaybetmek istemiyoruz” diyen baba Ahmet Yıldız da destek çağrısı yaptı. “Bütün iş insanlarından, hayırseverlerden, duyarlı anne babalardan empati kurarak kendilerini bizim yerimize koymasını istiyoruz. Muhammed'i yaşatalım" dedi.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Hektor da bunu isterdi!
        Hektor da bunu isterdi!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Habertürk Anasayfa