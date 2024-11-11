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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Djiku sakatlığı sebebiyle Gana Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı! - Fenerbahçe Haberleri

        Djiku sakatlığı sebebiyle Gana Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!

        Gana Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'de forma giyen Alexander Djiku'nun sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 19:27 Güncelleme: 11.11.2024 - 19:27
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        Djiku, Gana kadrosundan çıkarıldı!
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        Gana Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'de forma giyen Alexander Djiku'nun sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

        Gana Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Djiku'nun Fenerbahçe - Sivasspor maçında dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

        Fenerbahçe - Sivasspor maçının ilk devresinde Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna dahil olan Djiku, maçın son anlarında yerini Rodrigo Becao'ya bırakmıştı.

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