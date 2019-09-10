Dizilerde figüranlık işi yaparak para kazanmak

10 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dizilerde ya da filmlerde rol olmak isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Yoğun ilgiler arasında figuranlık sistemleri pek çok farklı açıdan değerlendirilebilecek bir formata göre düzenlenmektedir. Özellikle figüranlık yapmak istiyorum diyen kişiler, günümüz itibari ile zorlanmadan bu iş için kendine pay elde edebilir. Para kazanabilir, tanınabilir ve ünlü isimlerle tanışıp selfie çekilmesi ile de popülerliğini daha da arttırabilirler. Elbette bunun örnekleri çok fazladır ve her biri çeşitli bir sisteme göre verilmektedir.
Figüranlık yapmak için ajanslara başvurmak ve sonrasında dizi yapımcılarının figüran arayışında size aracı olan kurumun ön plana çıkarması önemlidir. Para kazanmak istiyorsanız, size gerçek anlamda ön plan olacak işlemleri de yapmalı ve kalitenizi de daha da fazla arttırmalısınız. Ayrıca bir diğer önemli konu ise dolandırılmadan ve size boş bir iş çıkarmayacak bir ajansta bulabilmektir. Çünkü bazı ajanslar sizin az bir miktar para için yapacağınız figüranlık rolüne bile paranızı ödemeyebilmektedirler. Elbette çok fazla büyük paralar üzerinde de bunu bir meslek haline çok ileriki safhalarda getirebilirsiniz. Yine de sizin tanınma ve başkaları tarafından keşfedilme sürecinde elle tutulur bir rolü almanız, size çok daha iyi bir kazancı da sağlayacaktır.
Figüran Olmak Zor mu? Herkes Yapabilir mi?
Kameralarda rahatsız olmayan, doğal olan ya da kendine verilen rolü en iyi şekilde üstlenmeyi bilebilen kişiler figüran olabilir. Eğer ki, dizilerde figüranlık işi yaparak nasıl para kazanılır diye merak ediyorsanız, yapmanız gerekenin;
kararlar vermek gerektiğini ifade edebiliriz. Elbette, Dizilerde figüranlık iş ilanları 2019 yılı içerisinde de talepler oldukça fazladır. Bundan dolayı bazı zamanlarda, ajanslar figüran bulabilme konusunda sıkıntı yaşasa da buradaki boşluğu doldurmak içinde mutlaka yedek isimlerde barındırabilmektedir. Burada önemli olan size iyi bir aracının sağlanmasıdır. Doğru bir hizmet veren ve adına leke sürülmesinden hoşlanmayan bir ajans bulursanız, doğrudan orası ile bağlantı kurarak, beklentilerinizi alabileceğiniz bir farklı deneyim alabilirsiniz. Sonuç olarak figüranlıkta bir reklamın ya da dizilerin önemli parçalarından bir tanesi olmaktadır. Özellikle günlük hayatın sürdürülebilmesi açısından her zaman en geniş akıbetin verilmesi ve bunun önüne de geçilmemesi oldukça yararlı olacaktır. Yapılması gereken uygun bir seçimin yapılmasıdır.
Unutmayın ki, figüranlık bir rolü oynamak ya da daha fazlasını yaparak, oyunculuk kariyeri değildir. Burada önemli olan istenilen alanın doldurulması ve belki de sadece 1 dakikalık bir konsepti doldurmanız dahi olabilir. Fakat size azda olsa bu iş iyi bir para kazandırabilecek düzeye de sahiptir.
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