Dizilerin yeni bölümleri izleyicilerin gündeminde. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelmesi gereken Baraj, Hekimoğlu ve Ramo yayınlanmayacak. İlk olarak geçen hafta bazı kanalların bazı dizilerde uyguladığı yeni bölümlerinin yayınlanmaması, bu hafta çoğu dizi için geçerli olacak. İşte dizilerin yayın tarihleri ile ilgili detaylar...

DİZİLER NEDEN YOK?

Dizilerin birçoğu tüm dünyada etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınına tedbir olarak setlerini iptal ederek çekimlere ara verdi. Bu nedenle dizilerin yeni bölümleri de yayınlanmıyor.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN?

Dizilerin yeni bölümleri için henüz bir tarih belirlenmedi. Ara verilen dizilerin çekimlerine, koronavirüs tedbirleri ortadan kalkıp hayat normale dönene kadar tekrar başlanması beklenmiyor.

BARAJ, HEKİMOĞLU VE RAMO BU AKŞAM YOK

Bu akşam ekranlara gelen Baraj, Hekimoğlu ve Ramo da yeni bölümü yayınlanmayacak diziler arasında yer alıyor. Ancak sadece ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile TRT 1'de yayınlanan Tutunamayanlar dizilerinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak.