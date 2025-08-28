DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

SHOW TV, ATV, Kanal D, Star TV ve TRT 1'de takip edilen birçok dizi için heyecanlı bekleyiş başladı. Pek çok dizinin yeni sezonlarının yanı sıra beklenen yeni yapımlar da var.

KIZILCIK ŞERBETİ 4. SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı, ekranların en çok izlenen dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin dördüncü sezon çekimleri 23 Ağustos Cumartesi başladı.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eylül ayında yeni bölümleriyle ekrana gelecek olan dizinin ilk çekim gününde Evrim Alasya ve Barış Kılıç kamera karşısına geçti. Kızılcık Şerbeti’nin yayınlanan final bölümünde kendini kaybeden Mustafa’nın köşkü kana bulamasının ardından yaşananlar büyük merakla beklenirken dizinin sevilen çifti Ömer ve Kıvılcım’ın bebeklerini kucaklarını alıp almayacağı dizinin hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.