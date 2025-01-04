Diyette sık sık kullanılması gereken sebzeler

Kanın kaslara oksijen taşıması için demire ihtiyacı vardır, oksijen kasların daha verimli çalışmasına ve daha fazla yağ yakmasına yardımcı olur. Bizim de yapmamız gereken C vitamini ve lif içeriği zengin olan besinleri diyetimize ekleyerek kilo vermemizi oldukça hızlı ve düzenli bir şekilde planlamış olabiliriz" dedi.