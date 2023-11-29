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        Haberler Sağlık Diyetisyenlere göre zayıflamak için sirke içmek faydalı yoksa zararlı mı?

        Diyetisyenlere göre zayıflamak için sirke içmek faydalı yoksa zararlı mı?

        Genellikle birçok insan sabahları aç karnına iştah kapatarak kilo vermeye yardımcı olduğu için ve kan şekeri seviyelerini düzenlediği için bir kaşık elma sirkesi tüketmeyi tercih edebiliyor. Bir başka alternatif ise bir kaşık elma sirkesini bir bardak su ile karıştırıp tüketmek. Ancak sirkeyi içmenin sağlığa etkisi üzerinde uzmanlar ikiye ayrılmış durumda. Peki, sirke içmek sağlığa zararlı mı yoksa yararlı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 09:51 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:51
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        • 1

          SİRKE İÇMEK ZARARLI MIDIR YOKSA FAYDALI MIDIR?

          Sirke yaklaşık 3 bin yıldan fazladır kullanılan fermente bir besindir. İçerisinde amino asitler, şekerler, organik asitler, polifenoller, melanoidinler ve tetramethylpyrazine gibi bioaktif bileşikler yer alır.

        • 2

          AĞIZDAKİ PH SEVİYESİNİ BİLE DEĞİŞTİRİYOR

          Vücutta sindirim ilk olarak ağızda başlar. Sirke içildiği zaman da ağızda sindirimi gerçekleştirilen kompleks karbonhidratların bile yüzde 30 ila 40'ının sindirimi azaltılır. Sirke ile ağız içerisinde pH seviyesi 4'ün altına düşer ve amilaz inaktive olarak sindirim yavaşlar, böylece karbonhidrat emilimi azalır.

        • 3

          KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜYOR

          Yapılan bir çalışmada karbonhidrat içeren öğünlerle beraber 20 ml elma sirkesi içildiğinde 120 dakika boyunca tokluk kan şekerinin yüzde 20 oranında daha düşük seviyelerde kaldığı tespit edildi.

        • 4

          DİREKT SİRKE İÇİLMESİ TAVSİYE EDİLMİYOR

          Çalışma sonuçlarına göre günde 10-30 ml sirke salatada veya seyreltilmiş bir içecekte tüketilebiliyor ancak direkt tüketiminde sağlık sorunları görülebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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