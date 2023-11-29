Diyetisyenlere göre zayıflamak için sirke içmek faydalı yoksa zararlı mı?

AĞIZDAKİ PH SEVİYESİNİ BİLE DEĞİŞTİRİYOR

Vücutta sindirim ilk olarak ağızda başlar. Sirke içildiği zaman da ağızda sindirimi gerçekleştirilen kompleks karbonhidratların bile yüzde 30 ila 40'ının sindirimi azaltılır. Sirke ile ağız içerisinde pH seviyesi 4'ün altına düşer ve amilaz inaktive olarak sindirim yavaşlar, böylece karbonhidrat emilimi azalır.