Diyet yaparken aç kalmanıza gerek yok! İşte tok tutan düşük kalorili 12 yiyecek
Kilo vermek kadar önemli olan başka bir şey de var, o da verilen kiloyu koruyabilmek. Verilen kiloyu ancak sağlıklı bir şekilde verdiysek koruyabiliriz. Bunun için de sağlıklı beslenmekten başka şansımız kalmıyor! Yediğinizde uzun süre tokluk hissi verecek 12 düşük kalorili yiyeceği sizler için listeledik!
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Havaların ısınmasıyla beraber hemen herkes hızl kilo verme tüyolarını uygulamaya başladı. Kendinizi boşuna yormayın, dengeli bir beslenme listesine sahip olmadan hızlıca kilo vermek o kadar kolay değil... Öğünlerinizi ve atıştırmalıklarınızı besin değeri yüksek ancak düşük kalorili ve elbette lifli ürünlerden hazırlamazsanız kilo verme süreci sizin epey zor geçer.
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Kilo vermenin basit bir formülü vardır. Vücudunuzun gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için kalori harcar. Bu yüzden herkesin her gün alması gereken bir kalori miktarı var.
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Eğer kalori açığı vermeyi başarırsanız kilo vermeyi de başarırsınız. Ancak kalori açığı verirken besin değerlerinizi korumanız her şeyden önemli.
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Tam olarak burada sağlıklı beslenme listelerinin önemi ortaya çıkıyor. Düşük kalorili ve sağlıklı yiyecekler hem kalori sınırınızı aşmamanıza yardım eder hem de her zxaman tok olmanızı sağlar!
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Bu konuyu hafife almayın! Bazı besinlerin sadece birkaç tanesinin taşıdığı kalori miktarı diğer bazı besinlerin koca bir porsiyonuna denk gelebilir! Kİm koca bir porsiyon yemek varken birkaç tane yemekle yetinmek ister ki?
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Yani anlayacağınız üzere az yemek tek başına bir anlam ifade etmez! Neyi az yediniz? Önemli olan bu sorunun cevabı! Düşük kalorili bir yiyeceği az yemenize gerek yoktur belki de... Şimdi size bol bol yiyebileceğiniz bazı yiyeceklerden bahsedeceğiz...
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1 KUPA SALATALIK SADECE 15 KALORİ!
Bu yazıdan sonra salatalık diyet listelerinizin vazgeçilmezi olacak! Salatalık su zengini bir sebze olması nedeniyle güvenle tüketilen besin yiyeceklerinin başında gelir. Yüzde 95'i sudan oluşan salatalıktan bir kupa bile yeseniz alacağınız kalori sadece 15 kalori olacaktır... Üsdtelik salatalığın kabuğu da tam bir lif cenneti!
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YARIM FİNCAN BEZELYE 59 KALORİ
Listeye biraz daha yeşil katalım... Elbette bezelyeden bahsediyorum! İster haşlayıp salataya koyun, isterseniz tavuk ya da etin yanına. Ne de olsa yarım fincan bezelye sadece 59 kalori getirecek... Yüksek potein oranına sahip bezelyeye bir şans verin bize kalırsa!
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BİR FİNCAN ARMUT DİLİMİ 80 KALORİ
İşte size bir lif zengini daha... Bir fincan armut dilimi 4 gram lif içerir! Üstelik kalorisi ise sadece 80 gram! Bir orta boy armutun tamamını mı yemek istiyorsunuz, merak etmeyin o da sadece 101 kalori!
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YARIM FİNCAN YULAF 150 KALORİ
Yulaf ezmesiz bir listeyle karşılaşacağınızı düşünmüyordunuz umarım... İster öğünde kullanın ister ara öğünde fark etmez, yarım fincan yulaf ezmesi sadece 150 kalori almanıza neden olur ancak 5 gram protein ve 4 gram lifde tüketmiş olursunuz. Her gün 15 gr lif almamız gerektiğini düşünecek olursa bu bayağı iyi bir lif oranı!
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28 GRAM BADEM 164 KALORİ
Yağlı yemişlerden biri kabul edilen badem diyet listelerinde karşısımıza çıkan yiyeceklerden biri. Evet, bademin kalorisi düşük değil ancak her gün bir miktar doğal yağ da almamız gerektiğini düşünecek olursa badem oldukça faydalı bir seçenek olabilir. 28 gram badem tükettiğinizde 164 kalori almış olursunuz. Bu sağlıklı bir ara öğün olarak planlanabilir.
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YARIM FİNCAN SİYAH FASULYE 114 KALORİ
Vegan beslenenler çok iyi bilir, fasulye hem şahane bir protein kaynağıdır hem de lifli yapısıyla epey doyurucudu bir gıdadır. Diyet listemiz ne kadar renkli olursa sürdürülebilirliği o kadar kolay olur. Siyah fasulye denenecekler arasına girsin çünkü yarım fincanında 114 kalori ve 7 gram protein var!
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BİR KUPA AHUDUDU 64 KALORİ
Diyet listenizi ahududuyla renklendirmeyi kesinlikle denemelisiniz çünkü ahududu hem çok kolay tüketilir hem de nefis bir lif kaynağıdır. Üstelik bir kupa ahudududa sadece 64 kalori var!
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BİR HURMA 67 KALORİ
Diyet listelerinin tatlı kategorisinde büyük nam yapan besinlerden hurma, doğal bir şeker kaynağıdır. Tatlı ihtiyacınızı büyük ölçüde giderecek hurmanın bir tanesinde 67 kalori bulunyor.
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1 FİNCAN BROKOLİ 30 KALORİ
Diyet fooğraflarında ışıl ışıl parıldayan brokoli, sevimli görüntüsü yüzünden mi bu listelere girdi sizce? Elbette hayır! 1 fincan doğranmış brokoli tükettiğinize vücudunuza sadece 30 kalori almış olacaksınız ancak 2 gramdan fala protein, bol lif ve 82 miligram C vitaminini de cebe atmış olacaksınız!
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1 FİNCAN YABAN MERSİNİ 86 KALORİ!
Diyetteyken meyve tüketmeteyeceğinizi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz! Ne demiştik yukarıda? Önemli olan ne yediğiniz değil, ne kadar yediğiniz. Protein ve lif zengini yaban mersininden bir fincan yeseniz sadece 86 kalori almış olacaksınız. Neden yemeyesiniz ki!
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28 GRAM BADEM 164 KALORİ
Yağlı yemişlerden biri kabul edilen badem diyet listelerinde karşısımıza çıkan yiyeceklerden biri. Evet, bademin kalorisi düşük değil ancak her gün bir miktar doğal yağ da almamız gerektiğini düşünecek olursa badem oldukça faydalı bir seçenek olabilir. 28 gram badem tükettiğinizde 164 kalori almış olursunuz. Bu sağlıklı bir ara öğün olarak planlanabilir.
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BİR FİNCAN YUNAN YOĞURDU 150 KALORİ
Bu maddeye gelince komşuyla yoğurt kavgasına girmeyin sakın çünkü Yunan yoğurdu hakikaten Türk yoğurdundan farklı. Yunan yoğurdu Türk yoğurdunun en az üç kere süzülmesiyle elde ediliyor ve inanamayacaksınız ama badem, çilek, salatalık ve hatta fırınlanmış patates gibi besleyici gıdaların tatlarını yükseltmeye epey yardım ediyor. Üstelik bir fincanı sadece 150 kalori!
Kaynak: eatthis.com/Natuional Library of Medicine
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