Sosyal medyada gündem olmuştu... Akıbeti belli oldu!

DHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli değerleri arasında yer alan karpuz, kadayıf, folklor ekibi ve burmalı bileziğin tanıtımını yapmak amacıyla Diyarbakır Havalimanı kavşağına heykel çalışması yapmıştı.

Ancak karpuz içindeki çocuk heykeli ile kadayıf tepsisi taşıyan adam heykeli, eleştiriler üzerine kaldırılmış, üretici firmanın da eleştirileri dikkate alacak şekilde heykelleri yenileyeceği belirtilmişti.

Diyarbakır'da dün bir TIR'a yüklenmiş dev karpuz ve sur figürünün sosyal medya platformlarında paylaşılması ile kentte yine heykeller konuşulmaya başlandı.

Karpuz ve sur maketleri Kayapınar ilçesi Mastfroş Caddesi'ndeki kavşakta kurulan ve yaklaşık 25 metre yükseklikteki baz istasyonuna yerleştirildi.