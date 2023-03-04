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Diyarbakır’da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

Diyarbakır'da dün başlayan toz taşınımı nedeniyle uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu

Giriş: 04.03.2023 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır’da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi
Diyarbakır’da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi
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İHA

Diyarbakır’da dün başlayan toz taşınımı bugün de etkisini sürdürdü. Kent merkezlerinin yanı sıra ilçeleri de kaplayan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı, günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, toz taşınımının etkisinin gün boyu sürdürmesinin beklendiğini belirterek, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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