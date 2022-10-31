Diyarbakır´da ilk kez görüldükleri ortaya çıktı

Türkiye'nin alan bakımından en büyük üniversitelerinden Dicle Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan 425 bin metreküp yüzey alanına sahip ve yer yer 6 metre derinliğe ulaşan Kabaklı Sulama Göleti´nde Diyarbakır´da daha önce görüntülenmemiş 5 kuş türü DHA muhabiri ve doğa fotoğrafçısı Selim Kaya tarafından görüntülendi.
İLK KEZ TESPİTEDİLDİ
Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Türkiye´de varlıkları bilinen 8 tür kum kuşundan 5´inin Diyarbakır´da fotoğraflandığını belirterek, "Sürmeli kum kuşu, kara karınlı kum kuşu, kızıl kum kuşu Diyarbakır´da ilk kez tespit edildi.
Küçük kum kuşu ile sarı bacaklı kum kuşunun varlıklarından haberdardık. Ancak onların da ilk kez fotoğrafları çekildi" dedi. Prof. Dr. Kılıç, Dicle Vadisi´nde Dicle Nehri´nin yanı sıra çok sayıda göl ve gölet olduğunu belirterek, "Bunlar kuşlar için çok önemli bir habitat oluşturuyor. Dicle Vadisi, Diyarbakır yaban hayatı bakımından çok önemli bir yere sahip" diye konuştu.
3 YENİ TÜR EKLENDİ
Prof. Dr. Ahmet Kılıç, görüntülenen kum kuşlarının Diyarbakır için bir kazanç olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Kum kuşları dünyada pek çok yerde yayılış gösterir ama Diyarbakır´da özellikle kışı geçirmek için bulunuyorlar. Tespit edilen türlerden 8´inin 5´i burada Selim Bey tarafından belirlenmiş ve fotoğraflanmış. Bazılarını ilk kez Diyarbakır´da görüyoruz. Tabii bu Diyarbakır için bir kazanç oldu. Diyarbakır´daki kuş listesine 3 tane yeni tür eklendi. İkisi ise ilk kez fotoğraflanmış oldu. Dolayısıyla biyoçeşitlilik yönünden Diyarbakır bir kuş cenneti özelliğini taşıyor. Burada pek çok göl ve göletler var, nehir var.
Bundan dolayı kuşlar burada dinleniyorlar ve üreme için tekrardan kuzeye göçüyorlar. Bölgemiz kuş türü açısından çok zengin, bunun nedeni bir kısım kuşlar kışı geçiriyorlar. Bir kısım kuşları yalnızca yaz mevsiminde görürüz. Bunlar da üremeye gelenlerdir. Bir de yerli olan türlerimiz var. Bunların hepsini topladığımız zaman, tabii transit göçerleri veya rastlantısal türleri de katarsak Diyarbakır´da yaklaşık olarak 200 kuş türü var. Bu pek çok kuş cenneti ile yarışabilecek bir rakam"
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