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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki esnaf ve aileleri arasında tekme ve yumruklu kavga kamerada

        Diyarbakır’da iki esnaf ve aileleri arasında tekme ve yumruklu kavga kamerada

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde esnaflık yapan iki aile arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışma alevlenerek tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü. Polis ekipleri, kavga edenleri ayırmak için havaya ateş açtı. Olayda 2 kişi, tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 19:35 Güncelleme: 09.05.2024 - 19:38
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        Diyarbakır'da meydan savaşı gibi kavga
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        Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 2 esnaf ve aileleri arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır Caddesi’nde meydana geldi. Esnaf olan 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

        TEKME VE YUMRUKLAR KONUŞTU

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        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavga edenleri ayırmak için havaya ateş açtı. Olayda 2 kişi, tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Diyarbakır
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