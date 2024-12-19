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        Haberler Gündem Diyarbakır’da elektrik trafosunda yangın - Güncel haberler

        Diyarbakır’da elektrik trafosunda yangın

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 22:53 Güncelleme: 19.12.2024 - 22:53
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        Elektrik trafosunda yangın
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        Silvan ilçesi Doluçanak Mahallesi’nde bulunan elektrik trafosunda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve enerji şirketi ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Enerji şirketi ekipleri tarafından trafoda onarım çalışması başlatılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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