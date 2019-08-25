25 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine başkan vekili olarak görevlendirilen Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, belediye meclis toplantı salonunda ilk olarak Diyarbakır Muhtarlar Derneği üyelerini kabul etti.
Yaptığı konuşmada muhtarlık makamının önemine değinen Güzeloğlu, muhtarlar ile kurulacak olan gönül bağının kendilerini vatandaşların gönlüne ulaştıracağını dile getirdi.
Diyarbakır'daki 2,5 yıllık görev süresince bin 47 muhtarlarla defalarca bir araya geldiğini anımsatan Güzeloğlu, gayelerinin millete hizmet etmek, onların hayır duasını almak ve millete efendi değil hizmetkar olmak olduğunu aktardı.
Belediyelerin temel fonksiyonunun millete hizmet etmek olduğunu belirten Güzeloğlu, tahsis edilen kaynakların milletin yaşam kalitesini artırmak, eğitim, kültür, sağlık, spor, sanat gibi alanlarda kenti iddialı bir yere taşımak için kullanılması gerektiğinin altını çizdi.
Millete hizmet etmenin en önemli mercilerinden birinin de belediyeler olduğunu vurgulayan Güzeloğlu, şunları kaydetti:
"Diyarbakır çok uzun yıllar hak ettiği ve beklediği hizmetleri alamayan, yol, su, altyapı dahil her birinizin mahallesinde eksikliklerle bugüne gelen bir şehir. Millete hizmet için tahsis edilen kaynaklar, insanın bulunduğu her alana hizmet götürmesi gereken kaynaklar, ne yazık ki Diyarbakır'ın, mahallenin ve siz değerli hemşehrilerimizin kaynakları ihanetin, terör örgütünün ve uzantılarının emrine tahsis edilmiş. Kaynaklar bu noktada, bu ihanetle heba edilmiş. Her bir mahallenin her bir o mahallede yaşayan vatandaşımızın geleceği çalınmış, eğitim, sağlık, kültür dahil her alan geri bırakılmış."
Güzeloğlu, görevi devraldıktan sonra milletin hak ettiği hizmete ulaşması ve milletin refahını sağlamak için çaba gösterdiklerini belirtti.
Gönderilen her kuruşu yine millete tahsis etmek anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Güzeloğlu, "Büyükşehir Belediyesinin bütün kadroları, imkanları, her düzeyde bütçesi, kaynakları artık Diyarbakır'ın emrindedir. Gecikmeden, ötelemeden, ertelemeden her meselesi bizim meselemizdir. Siz muhtarlarımız bu hizmet kervanında bizim en yakın yardımcımız ve yanında çalıştığımız arkadaşımız olacaksınız" dedi.
Güzeloğlu daha sonra muhtarlarla büyükşehir belediye binası önünde fotoğraf çektirdi.
Diyarbakır Muharip Gaziler Derneği üyesi gazilerle de bir araya gelen Güzeloğlu, şehitlik ve gazilik makamlarının önemine değindi.
Dernek Başkanı Siraç Ezer de kahraman gazilerin her zaman devletinin yanında yer aldığını ve alacağını dile getirdi.
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