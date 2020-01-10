10 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır'da Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 8 Ocak'ta başlatılan "Kıran-11 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Tolga Topçuoğlu-01 Narko-Terör Operasyonu" başarıyla tamamlandı.
ÇALILARIN ARASINA GİZLEMİŞLERDİ
Arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş, üzeri branda, örtü ve çalılarla kapatılmış 28 jelikan bidon ve 36 çuval içerisinde 2 ton 80 kilogram esrar, elektronik tartı ve 2 elek ele geçirildi. Söz konusu esrar ve elektronik tartı muhafaza altına alındı, elekler imha edildi. Tespit edilen teröristlerce kullanılan 2 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.
EL YAPIMI PATLAYICI DÜZENEĞİ İMHA EDİLDİ
Lice ilçesinin Yolçatı köyü kırsalında kayalıklar arasına gizlenmiş, jelikan bidon içerisine hazırlanmış, üzerinde elektrik kablosu bulunan, 30 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanan, hareket ettirmeye hassas düzenekli el yapımı patlayıcı düzeneği uzman ekiplerce güvenli şekilde yerinde imhası gerçekleştirildi.
BAZI MALZEMELERE EL KONULDU
Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, bahse konu sığınak, ağaçlık ve kayalık alanda 2 büyük tüp, 6 küçük tüp, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi bulundu. Ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler yerinde imha edildi.
Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!