Çiftçilerin bilinçsiz tarım ilaçları kullanmalarının da önlemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, "Çevre tarlalarında kullanılan tarım ilaçları gölde maalesef birikim yapıyor ve bunun etkilerini de çekilen video ve resimlerde görüyoruz. Canlıların yaşayabileceği dozun çok üstünde kendini göstermektedir. Maalesef kıyıya da yoğun olarak bu tarım ilaçları ve onlardan kaynaklanan köpük geliyor. Bundan dolayı kuş cennetini maalesef kaybetmek üzereyiz" şeklinde konuştu.