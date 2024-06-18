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        Haberler Gündem Diyarbakır'ın 2 ilçesinde 200 dönüm ekili buğday ve üzüm bağı yandı

        Diyarbakır'ın 2 ilçesinde 200 dönüm ekili buğday ve üzüm bağı yandı

        Diyarbakır'ın Kayapınar ve Dicle ilçesinde çıkan yangında 200 dönüm buğday ve üzüm bağı yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 19:51 Güncelleme: 18.06.2024 - 19:51
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        200 dönüm ekili buğday ve üzüm bağı kül oldu
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        Kayapınar ilçesi Taban Mahallesi’nde buğday ekili tarlada akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, mahallelinin de desteğiyle ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 150 dönüm ekili buğday yandı, alevlerin sıçradığı bir traktör de hasar gördü.

        Dicle ilçesinde de üzüm bağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 50 dönüm ekili üzüm bağı yandı.

        Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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