Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, merhum meslektaşı Ali Gaffar Okkan'ı şehit edildiği yerde andı

AA

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İzmir Emniyet Müdürlüğünden Diyarbakır'a atanan Aşkın, Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy'u anmak üzere şehit edildikleri merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'ndaki anıtı ziyaret etti.

Aşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ali Gaffar Okkan'ı ağabeyi olarak gördüğünü, bu toprakların yurt olması için bin yıldır şehitler verildiğini söyledi.

Diyarbakır'a gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Aşkın, şöyle konuştu:

"Kadim bir şehir, güzel bir şehir. Ne kadar güzel söylemiş rahmetli şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan, 'Türkiye'nin güvenliğinin sigortası Diyarbakır'dır.' Bunun bilinciyle bu kent çok daha güvenli olsun, bu kentin çocukları çok daha huzurlu olsun, bu kentin anneleri, Türkiye'nin anneleri, babaları çok daha huzurlu olsun, terör ülkemizin gündeminden tümüyle düşsün, insanlarımız kendini güven içerisinde hissetsin diye bizden önceki arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları biraz daha öteye götürerek, çok rasyonel, çok bilimsel ve vatandaşımızı da kucaklayarak çalışmalarımıza başladık. Bundan sonra da çok birlikte olacağız."

Aşkın, daha sonra dua okuyup, anıta karanfil bıraktı.