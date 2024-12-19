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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'daki yoğun siste ikinci gün | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'daki yoğun siste ikinci gün

        Diyarbakır'da uçak seferleri kentteki yoğun sis nedeniyle bir kez daha ertelendi. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü şehirde birçok bölgede de kırağı oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 10:26 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:26
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        Diyarbakır'daki yoğun siste ikinci gün
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        Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri yapılamazken, soğuk nedeniyle oluşan kırağı bazı noktaları beyaza bürüdü.

        DHA'nın haberine göre kentte sabah saatlerinden beri etkisini sürdüren sis, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken, Ankara, İstanbul ve İzmir'e uçak seferleri de yapılamadı.

        Sisin dağılmasının ardından seferlerin yeniden yapılacağı belirtildi. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşmesi ile birlikte oluşan kırağı, kentte bazı bölgeleri beyaza bürüdü.

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        #haberler
        #Diyarbakır
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