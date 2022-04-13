Diyarbakır'da Türk bayrağını almıştı! Gerçek ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kurumun önündeki direğe asılı Türk bayrağını izinsiz alıp giden 16 yaşındaki M.T.’nin evine giden polis, bayrağı, yıkanıp kuruması için asılmış buldu. Evine asmak için bayrağı aldığını söyleyen, savcılıkta serbest bırakılan M.T ile olay sırasında yanında bulunan 3 arkadaşına Türk bayrağı hediye edildi.
Olay, 10 Nisan'da Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa Sokak'ta meydana geldi. Resmi kurumun önüne gelen M.T., direğe asılı Türk bayrağını alarak 3 arkadaşıyla uzaklaştı. Kurum görevlileri durumu fark edip polise bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) görüntülerinden M.T. ve 3 arkadaşını tespit edip, belirlenen adreslerine gitti.
M.T.'nin evine giden polis, Türk bayrağını neden aldığını sordu. M.T. ise bayrağı evine asmak için aldığını, yıkayıp kuruması için de astığını söyledi. İçeri giren polis bayrağın yıkandığını ve kuruması için asıldığını gördü. Ekipler, çocukları ve Türk bayrağını alarak polis merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye götürülen çocuklar, savcılıkça serbest bırakıldı.
Yaşananların ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların evlerine giderek onlara Türk bayrağı hediye etti. Diğer Türk bayrağı da tekrar kurumun direğine asıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!