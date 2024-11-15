Diyarbakır'da "tarımsal kuraklık" toplantısı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında "Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kentte yaşanabilecek tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak ve kuraklığa karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantıya, Vali Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, DSİ 10. Bölge Müdürü Zafer Akın, Meteoroloji 15. Bölge Müdürü Abdülkerim Kaya ve ziraat odaları başkanları katıldı.

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Kurum müdürleri tarafından yapılan sunumlar ve katılımcıların görüş alışverişinde bulunduğu toplantıda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır'ın tarih boyunca tarımın önemli bir merkezi olduğunu vurguladı. Şehrin verimli toprakları, su kaynakları ve çeşitli iklimi sayesinde tarımın her zaman önemli bir yer tuttuğunu belirten Vali Zorluoğlu, "Bu bilinçle, şehrimizdeki yatırımları çoğaltmak, iş olanaklarını genişletmek ve üretimi yükseltmek amacıyla kurumlarımızla tam bir koordine içerisinde çalışıyoruz" dedi.

Vali Zorluoğlu, kentin 2060-2070 yılına kadar içme su ihtiyacını karşılayacak olan proje ile ilgili çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti. Şehrin tarımı için Silvan Barajı projesinin de hayati önem arz ettiğini vurgulayan Vali Zorluoğlu, "İlimizin tarım alanında üretiminin 2-3 kat artmasına vesile olacak bir yatırım. İnşallah tamamlandığında Diyarbakır'ımız tarımsal üretim anlamında Türkiye'nin en önemli birkaç şehrinden biri haline gelecektir" şeklinde konuştu.