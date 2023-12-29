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        Haberler Gündem Diyarbakır'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Diyarbakır'da otomobil kamyonete çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

        Diyarbakır'da otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada, 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 22:31 Güncelleme: 29.12.2023 - 22:31
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        Otomobil kamyonete çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
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        Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 40'ıncı kilometresinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilmeyen otomobil, kamyonete arkadan çarptı.

        Kazada, Osman Çap'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

        Hayatını kaybeden Osman Çap'ın, HÜDA PAR Adana Yüreğir İlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu, kazanın taziye ziyareti için geldikleri Diyarbakır'dan dönerken meydana geldiği öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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