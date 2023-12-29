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        Haberler Gündem 3. Sayfa Birlikte yaşadığını kadını vuran jandarma tutuklandı

        Birlikte yaşadığını kadını vuran jandarma tutuklandı

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan uzman çavuş tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 20:47 Güncelleme: 29.12.2023 - 20:47
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        Birlikte yaşadığını kadını vuran jandarma tutuklandı
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        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Muharremşah köyünde dün, Y.Y'yi (40) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.D'nin (32) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan hayatını kaybeden bir çocuk annesi Y.Y'nin cenazesi, Muharremşah köyündeki mezarlığa defnedildi.

        NE OLMUŞTU?

        Nevşehir'de görevli jandarma uzman çavuş M.D. ile birlikte yaşadığı Y.Y, memleketleri Perşembe beldesine bağlı Muharremşah köyüne gelmişti. Burada, çift arasında çıkan kavga sonucu M.D. tabancayla Y.Y'ye ateş etmişti.

        Y.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, M.D. ise gözaltına alınmıştı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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