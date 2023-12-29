Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        44
        Galatasaray
        GS
        44
        Trabzonspor
        TS
        30
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Beşiktaş
        BJK
        29
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        27
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        26
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        24
        Kasımpaşa
        KSM
        23
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        21
        MKE Ankaragücü
        MKE
        20
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Rams Başakşehir
        İBFK
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        15
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        14
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Kupa ikiye bölünsün - Futbol Haberleri

        Süper Kupa ikiye bölünsün

        Son dakika haberine göre Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa finali ertelendi! Atatürk'e ilişkin pankart ve görsellerin taşınmasına yönelik çıkan krizin ardından Galatasaray da Fenerbahçe de maça çıkmama kararı aldı! İki kulübün müsabakaya çıkmama kararının ardından erteleme kararı alındı

        iergulen@haberturk.com
        Giriş: 29.12.2023 - 22:21 Güncelleme: 29.12.2023 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kupa ikiye bölünsün
        ABONE OL
        ABONE OL

        Suudi Arabistan'ın Başkent'i Riyad'da oynanması beklenen 2023 TFF Süper Kupası ertelendi. Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin sahaya çıkarken Atatürk pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesinin ardından her iki kulüp de karara itiraz ederek sahaya çıkmama kararı aldı. Peki şimdi ne olacak? Habertürk Spor'dan İnanç Ergülen, 65 yıl önce yaşanan kupa bölünme olayını kaleme aldı...

        Fenerbahçe ile Galatasaray 65 yıl önce Başbakanlık Kupası finalinde karşı karşıya gelmiş, kazanan çıkmayınca kupa ortadan ikiye bölünmüştü. İki ezeli ve ebedi rakibin daha önceki sayısız buluşması unutulmaz anıları beraberinde getirirken, bu karşılaşmalardan biri futbol tarihinde belki de bir ilki yaşatmıştı.

        1958 yılında iki takımı Ankara'da buluşturan Başbakanlık Kupası finali Şirzat Dağcı ve Metin Oktay’ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ererken, beraberlik sonrasında iki takımın kaptanları kupanın ortadan bölünerek iki takıma paylaştırılmasını teklif etti. Dönemin başbakanı Adnan Menderes'in kabul ettiği bu teklif sonrasında kupa iki takımın da müzesine girdi.

        Her iki takımın müzesinde de sergilenen kupa geçmişten bugüne ilgi odağı olurken, geçmiş yıllardaki derbilerin dosthane atmosferinin de en iyi örneği oldu. İki takımın kaptanları Turgay ve Naci'nin dostça biten mücadelenin ardından kupayı birlikte kaldırması her iki takım taraftarlarını da mutlu etti ve Türk futbolunu en unutulmaz finallerinden biri geride kaldı.

        Süper Kupa öncesinde pankart ve tişört krizi çıktı. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü taşıyan pankart ve tişörtle çıkmak istemesi, Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından kabul görmedi. Yaşanan gelişmelerin ardından iki takım da Türkiye'ye dönme kararı aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Galatasaray, Türkiye'ye dönüyor!
        Galatasaray, Türkiye'ye dönüyor!
        Erden Timur'dan Süper Kupa açıklaması!
        Erden Timur'dan Süper Kupa açıklaması!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Beşiktaş'tan Süper Kupa daveti!
        Beşiktaş'tan Süper Kupa daveti!
        MSB: 16 hedef imha edildi
        MSB: 16 hedef imha edildi
        7 aylık eşini öldürüp intihara kalkıştı
        7 aylık eşini öldürüp intihara kalkıştı
        Bolu'da zehirlenme davası başladı
        Bolu'da zehirlenme davası başladı
        Birlikte yaşadığını kadını vuran jandarma tutuklandı
        Birlikte yaşadığını kadını vuran jandarma tutuklandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        Habertürk Anasayfa